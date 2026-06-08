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08 de junho de 2026 às 17:00

Incêndio em camião provoca explosões de fogo de artifício em autoestrada nos EUA

Um incêndio num veículo que transportava fogo de artifício provocou uma série de explosões numa autoestrada, em Chattanooga, no estado norte-americano do Tennessee.

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