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12 de junho de 2026 às 11:30

Incêndio deflagra em depósito de equipamentos médicos na Califórnia

Um incêndio deflagrou, esta quinta-feira, num depósito de equipamentos médicos no norte da Califórnia, EUA, obrigando à evacuação de outros armazéns nas proximidades.

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