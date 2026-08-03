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03 de agosto de 2026 às 14:30

Incêndio de grandes dimensões continua a alastrar a oeste de Atenas e obriga a novas evacuações

As chamas continuam a consumir a vegetação no município de Mandra-Eidyllia, a oeste da capital grega, onde centenas de bombeiros combatem um incêndio florestal. Mais de mil pessoas já foram retiradas e as autoridades emitiram novas ordens de evacuação.

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