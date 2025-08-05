Sábado – Pense por si

Vídeos
05 de agosto de 2025 às 16:14

Incêndio de grandes dimensões ameaça casas na Califórnia

Pelo menos três pessoas ficaram com queimaduras devido ao fogo que devasta na 'Floresta Nacional Los Padres', no estado norte-americano da Califórnia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente