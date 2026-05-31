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31 de maio de 2026 às 21:00

Inaugurado monumento em homenagem a jornalistas mortos ou desaparecidos no México

Autoridades, ativistas e jornalistas participaram na inauguração. A iniciativa decorre no contexto dos preparativos para o Mundial de Futebol de 2026, que terá lugar em estádios do México, do Canadá e dos Estados Unidos.

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