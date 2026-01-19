Sábado – Pense por si

19 de janeiro de 2026 às 12:30

Inacreditável: o momento em que os jogadores do Senegal abandonaram o relvado na final da CAN

O impensável aconteceu na CAN. Os jogadores do Senegal abandonaram o relvado aos 90'+13 depois do árbitro ter assinalado um penálti contra aquela seleção, no decorrer da final frente a Marrocos. As bancadas acabaram por reagir com uma monumental assobiadela, conforme está documentado neste vídeo. Depois de largos minutos no relvado, com muitas conversas paralelas entre jogadores, equipas técnicas e equipa de arbitragem, o treinador do Senegal, Pape Thiaw, chamou a equipa até ao túnel de acesso aos balneários.

