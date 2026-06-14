Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de junho de 2026 às 00:30

Imagens mostram várias explosões e grande incêndio após falha em botija de propano na Pensilvânia

Uma forte explosão destruiu duas casas e danificou várias outras junto ao lago Elk, no estado norte-americano da Pensilvânia. As chamas alastraram rapidamente às habitações e os bombeiros acreditam que o incêndio terá sido provocado pela falha de uma botija de propano, que desencadeou explosões sucessivas.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30