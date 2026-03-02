Sábado – Pense por si

02 de março de 2026 às 18:55

Imagens mostram novos ataques norte-americanos contra o Irão

Imagens divulgadas pelas autoridades norte-americanas mostram um navio de guerra dos Estados Unidos a disparar mísseis contra o Irão, esta segunda-feira. Também foram realizados bombardeamentos aéreos no âmbito de uma nova ofensiva militar.

