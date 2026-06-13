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13 de junho de 2026 às 16:30

Imagens mostram devastação causada por tornado nos EUA

Mais de 200 edifícios ficaram danificados, incluindo várias estruturas destruídas, depois de um tornado atingir Merrillville, no estado norte-americano do Indiana, esta quinta-feira.

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