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28 de abril de 2026 às 19:45

Imagens mostram destruição de túneis do Hezbollah no sul do Líbano

Vídeo divulgado pelas forças israelitas mostra a alegada destruição de uma rede de túneis usada pelo Hezbollah para operações na fronteira.

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