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27 de abril de 2026 às 17:49

Imagens mostram destroços de avião após queda com 14 mortos no Sudão do Sul

Um avião despenhou-se nos arredores da capital Juba, matando todos os 14 ocupantes a bordo. As autoridades apontam para más condições meteorológicas como possível causa do acidente.

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