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27 de abril de 2026 às 22:45

Colisão de comboios na Indonésia faz 14 mortos

Dois comboios colidiram perto de Jacarta, provocando pelo menos 14 mortos e dezenas de feridos. Equipas de resgate foram mobilizadas para retirar vítimas dos destroços.

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