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15 de maio de 2026 às 23:00

Imagens mostram cenário de destruição após bombardeamento em Gaza

Moradores procuram sobreviventes entre os destroços após um bombardeamento israelita atingir uma área residencial no norte da Faixa de Gaza.

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