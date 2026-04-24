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24 de abril de 2026 às 11:30

Imagens impressionantes mostram tornado a atingir o estado norte-americano do Oklahoma

Um tornado atingiu, na quinta-feira, a cidade de Enid, no estado norte-americano do Oklahoma, arrancando telhados de habitações, derrubando postes de eletricidade e obrigando ao encerramento de várias estradas.

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