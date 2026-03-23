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23 de março de 2026 às 11:30

Imagens de videovigilância mostram colonos israelitas a destruir carros e a provocar incêndios na Cisjordânia

Vários colonos israelitas invadiram aldeias palestinianas na Cisjordânia, na noite de sábado para domingo, destruindo carros e provocando vários focos de incêndio. A WAFA, agência de notícias oficial palestiniana, fala de ataques em pelo menos seis comunidades.

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