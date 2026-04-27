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27 de abril de 2026 às 12:01

Imagens aéreas mostram barco que alegadamente transportava droga a explodir no Oceano Pacífico

As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram, este domingo, uma embarcação em alto mar. Há registo de três mortes, segundo a AP.

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