Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de março de 2026 às 18:13

Imagens aéreas mostram ambulâncias destruídas após alegado ataque antissemita em Londres

Quatro ambulâncias de uma instituição de caridade judaica foram incendiadas, esta segunda-feira, em Londres, Reino Unido. A polícia está a investigar o caso como um crime de ódio antissemita.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30