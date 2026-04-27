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27 de abril de 2026 às 21:30

Idosa resgatada de zona de combate por veículo robotizado na Ucrânia

Mulher de 77 anos foi encontrada sozinha numa estrada sob risco de ataques.

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