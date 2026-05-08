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08 de maio de 2026 às 11:07

Homens armados abrem fogo contra camiões que seguiam para a capital de Mali

Homens atacaram e incendiaram, esta quarta-feira, vários camiões que seguiam para Bamaco, numa altura em que a cidade se encontra bloqueada.

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