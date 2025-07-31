Sábado – Pense por si

Vídeos
31 de julho de 2025 às 21:10

Homem rouba camião e provoca o caos nas ruas de Atlanta

Um homem que roubou um camião foi apanhado pelas câmaras de vigilância da polícia na cidade de Atlanta, nos EUA, foi perseguido e acabou por embater contra a fachada de uma casa.

