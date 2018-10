A carregar o vídeo ...

No dia 4 de Outubro, a polícia interpelou um homem que estava debruçado na estrada. Encontrava-se a fazer reanimação a um esquilo a que tinha tocado com o carro, apesar de se ter desviado dele. A história acabou com um final feliz. O vídeo foi partilhado pela Polícia de Brooklyn Park.

Homem reanima esquilo depois de lhe tocar com carro













