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14 de março de 2026 às 09:13

Homem e cão resgatados após ficarem presos em cima de carro durante cheias na Austrália

Um homem e o seu cão foram resgatados de helicóptero depois de ficarem presos dentro de um carro durante fortes cheias em Katherine, na Austrália.

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