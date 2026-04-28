Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de abril de 2026 às 12:45

Homem de 89 anos abre fogo em escritório da segurança social e tribunal no centro de Atenas

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, esta terça-feira, quando um homem de 89 anos abriu fogo num escritório da segurança social e num tribunal, ambos localizados no centro de Atenas, na Grécia.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30