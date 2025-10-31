Sábado – Pense por si

31 de outubro de 2025 às 15:10

Halloween chega à política: Ministra do Ambiente divulga vídeo da equipa disfarçada a entrar no Ministério

Ação serviu para assinalar o Dia das Bruxas.

