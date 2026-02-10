Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de fevereiro de 2026 às 13:55

Ativistas bloqueiam autoestrada em Telavive em protesto contra onda de violência na comunidade árabe israelita

Um pequeno grupo de ativistas bloqueou a principal autoestrada de Telavive, Israel, esta terça-feira, em protesto contra a violência de gangues na comunidade árabe israelita. No protesto estava a mãe de Mohammed Bidas, um jovem de 18 anos assassinado em agosto de 2025.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente