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30 de julho de 2026 às 12:06

Há um barco em chamas no rio Tejo

Uma embarcação de recreio está, esta quinta-feira, a arder no rio Tejo, em frente a Algés. Fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional confirmou ao CM o incêndio, acrescentando que estão no local meios de socorro da capitania do Porto de Lisboa, bem como elementos da Polícia Marítima. Não há para já registo de feridos.

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