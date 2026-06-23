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23 de junho de 2026 às 16:30

Guterres pede que empresas de IA divulguem impacto ambiental dos seus sistemas

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu, esta terça-feira, que as empresas de Inteligência Artificial divulguem informações sobre a poluição que geram e os recursos que consomem. A iniciativa “Transparência Ambiental da IA” foi proposta no âmbito da Semana de Ação Climática de Londres.

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