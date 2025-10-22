Sábado – Pense por si

22 de outubro de 2025 às 21:30

Guetrres espera que Israel permita ajuda humanitária a Gaza após decisão do Tribunal Internacional de Justiça

A ONU defendeu que a recente decisão do Tribunal Internacional de Justiça obriga Israel a autorizar a entrada de ajuda humanitária em Gaza e apelou à sua plena implementação imediata.

