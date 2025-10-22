Sábado – Pense por si

22 de outubro de 2025

Cientistas testam microchips em salamandras mexicanas em risco de extinção

Uma equipa de conservação implantou microchips em 80 exemplares da salamandra mexicana, uma espécie considerada em risco e endémica do lago Pátzcuaro, no México. O objetivo é monitorizar individualmente os animais e melhorar os esforços de preservação.

