Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de janeiro de 2026 às 11:00

Grua cai em prédio devido ao vento forte na Marinha Grande

Várias habitantes tiveram de abandonar as casas por falta de condições após dois apartamentos terem sido afetados.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)