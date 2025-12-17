Sábado – Pense por si

17 de dezembro de 2025 às 10:52

Gripe K: "Todos aqueles que têm mais de 50 anos têm anticorpos protetores"

Uma nova variante do vírus da gripe está a circular mais depressa e tem vindo a preocupar. O presidente da Sociedade de Saúde Pública, Francisco George, explicou que o subtipo H3M2 apareceu pela primeira vez em 1968 — a chamada Gripe de Hong Kong. Segundo o especialista, a população com mais de 50 anos já teve contacto com a variante, pelo que têm anticorpos protetores. No entanto, uma pequena mutação pode vir a reduzir a eficácia da vacina para gripe. Ainda assim, a vacina continua a reduzir a gravidade da infeção.

