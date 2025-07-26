Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de julho de 2025 às 10:26

Governo diz que Álvaro Santos Pereira é um economista "independente"

O ministro das Finanças afirmou esta sexta-feira que o novo governador do Banco de Portugal é um economista independente, apesar de ter feito parte do Governo do PSD de Pedro Passos Coelho.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.