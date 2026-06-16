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16 de junho de 2026 às 15:30

Gato invade palco e torna-se o protagonista inesperado de “Romeu e Julieta”

Um gato invadiu o palco durante um espetáculo de ballet de “Romeu e Julieta” num teatro ao ar livre em Esmirna, na Turquia, surpreendendo os bailarinos e o público. O animal deitou-se e arranhou o cabelo do Romeu durante a cena final, e mais dramática, do espetáculo.

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