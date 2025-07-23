Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2025 às 18:20

Forte tempestade de granizo surpreende habitantes na Cidade do México

Uma forte tempestade de granizo surpreendeu a população no sul da Cidade do México, na noite de segunda-feira, deixando as ruas cobertas de branco.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)