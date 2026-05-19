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19 de maio de 2026 às 17:52

“Fomos detidos em águas internacionais”: ativista denuncia operação israelita

A irmã da presidente da Irlanda está entre os ativistas detidos por Israel após a interceção de uma flotilha humanitária que seguia rumo a Gaza. Antes da operação, deixou uma mensagem em vídeo agora divulgada pelos organizadores.

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