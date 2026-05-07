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07 de maio de 2026 às 13:51

Filme da Semana | Billie Eilish ao vivo no grande ecrã

Co-realizado por Eilish e James Cameron, de “Avatar” e “Titanic”, o espetáculo do novo disco da cantora chega aos cinemas em 3D, juntamente com cenas de bastidores e da sua relação com os fãs. "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour" é o nosso filme da semana.

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