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25 de abril de 2026 às 13:43

Filipe Sousa considera que a revolução de Abril ensinou que a liberdade não é um dado adquirido

Filipe Sousa, deputado do JPP, foi o primeiro a discursar este sábado na Assembleia da República, nas comemorações do 25 de Abril, falando "num país que escolheu falar, que aprendeu a levantar-se depois de tanto tempo de silêncio". "Hoje somos confrontados com novos desafios, em que discursos de ódio procuram dividir aquilo que Abril uniu", garantiu.

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