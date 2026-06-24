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24 de junho de 2026 às 11:30

Festa no Gana após empate com Inglaterra no Mundial

O empate a zero da seleção do Gana frente a Inglaterra, esta terça-feira, no Mundial, foi celebrada na capital ganesa, Acra, pelos muitos adeptos que assistiram à partida.

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