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17 de junho de 2026 às 17:54

Fanzone de Gaia com muita animação e festa para assistir à estreia da Seleção Nacional no Mundial2026

Centenas de adeptos já estão na fanzone de Gaia para ver o jogo da seleção portuguesa frente à RD Congo.

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