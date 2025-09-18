Sábado – Pense por si

18 de setembro de 2025

Famílias em desespero fogem de Gaza sob aviso de ataque

Com o som das bombas ao longe, milhares fogem do caos de Gaza em carros carregados, pessoas a pé, mas todos com o mesmo destino: o sul. Israel exige evacuação imediata antes da ofensiva terrestre, deixando centenas de milhares em risco, sem abrigo, água ou comida.

