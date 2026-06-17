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17 de junho de 2026 às 17:45

Família real britânica marca presença no segundo dia do Royal Ascot

O rei Carlos III e a rainha Camila contaram com companhia dos príncipes de Gales, esta quarta-feira, no segundo dia do Royal Ascot, no Reino Unido.

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