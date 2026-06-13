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13 de junho de 2026 às 20:30

Família real britânica assiste a ‘flypast’ a partir da varanda do Palácio de Buckingham

A família real britânica apareceu, este sábado, na varanda do Palácio de Buckingham para assistir ao tradicional ‘flypast’, o desfile aéreo que assinala o aniversário oficial do rei Carlos III. O momento foi recebido com aplausos por várias pessoas reunidas junto ao palácio, numa das imagens mais simbólicas da cerimónia.

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