14:44

Faltam 100 dias para os Olímpicos e o Cristo Redentor iluminou-se

O famoso símbolo do Rio de Janeiro e do próprio Brasil iluminou-se para marcar os 100 dias até ao arranque dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados para este ano, devido à pandemia. Realização do evento foi esta quinta-feira posta em causa pelas autoridades japonesas.