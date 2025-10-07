Sábado – Pense por si

07 de outubro de 2025 às 16:47

Explosões na Faixa de Gaza no dia em que se assinalam dois anos dos ataques de 7 de Outubro

No dia em que se assinalam dois anos sobre o ataque do Hamas a Israel, que reacendeu o conflito na Faixa de Gaza, foram vistas mais explosões no enclave.

