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27 de abril de 2026 às 17:00

Exército israelita diz ter destruído rede de túneis subterrâneos com 14 km no norte de Gaza

O exército israelita afirmou, esta segunda-feira, que durante uma operação para desmantelar infraestruturas do Hamas destruiu uma rede de túneis com cerca de 14 km no norte da Faixa de Gaza.

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