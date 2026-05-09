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09 de maio de 2026 às 16:15

Exército israelita destrói edifícios residenciais após ordem de evacuação em Gaza

Imagens mostram vários edifícios a serem demolidos na Cidade de Gaza depois de o exército israelita ter ordenado a saída dos moradores da zona, em mais uma operação militar no território palestiniano.

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