03 de agosto de 2025 às 17:34

Exercício naval conjunto entre a China e a Rússia começa perto de Vladivostok

A China e a Rússia iniciaram neste domingo a fase marítima do exercício naval conjunto Joint Sea-2025, realizado nas proximidades de Vladivostok, no Extremo Oriente russo.

