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25 de abril de 2026 às 14:30

EUA e UE assinam acordo estratégico sobre minerais críticos

Os Estados Unidos e a União Europeia assinaram, esta sexta-feira, um acordo de parceria estratégica para reforçar o acesso e a segurança no fornecimento de minerais críticos. O entendimento pretende diversificar cadeias de abastecimento consideradas essenciais para a economia e a segurança.

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