02 de dezembro de 2025 às 08:15

"Estou convencida que Marcelo Rebelo de Sousa dentro de duas semanas estará recuperado"

A cirurgiã Elisabete Barbosa falou aos jornalistas após a cirurgia realizada ao Presidente da República e disse que o Chefe de Estado terá de repousar nos próximos dias, não podendo fazer esforços.

