13:54

"Estou aqui para aprender". Dagu foi o grande vencedor d'O Último a Rir

Concurso da SÁBADO para descobrir novos talentos no Stand-up Comedy terminou ontem com a grande final. Dagu foi o vencedor e no final mostrou-se "feliz" garantindo ainda "ter muito para aprender". Os finalistas irão em digressão pelo País.